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Общество ,  
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Минпросвещения и Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ

Министерство просвещения опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.

Для педагогических вузов, которые находятся в ведении Минпросвещения, установлены следующие баллы:

  • русский язык — 42;
  • математика, химия, биология и физика — 39;
  • обществознание — 42;
  • история — 35;
  • информатика — 44;
  • иностранный язык — 30;
  • литература и география — 40;

Минобрнауки поддержало ограничение на прием в вузы из колледжей без ЕГЭ
Общество
Фото:Photoagency Interpress / Global Look Press

Изменения коснулись оценок по обществознанию и русскому языку. В частности, минимальные баллы по первому были снижены с 45 до 42, а по второму увеличены с 40 до 42.

Для вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования, заявлены другие минимальные баллы:

  • русский язык, литература, география и математика профильного уровня — 40;
  • физика, биология, химия — 39;
  • обществознание — 45;
  • информатика — 44;
  • иностранный язык — 30;
  • история — 36;

В сравнении с 2024/2025 годом учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минобрнауки не изменились за исключением истории. Раньше по ней нужно было набрать только 35 баллов.

Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года, а выпускники — решить, по каким предметам сдают ЕГЭ, до 1 февраля.

Минпросвещения предложило минимальные баллы ЕГЭ в новом учебном году
Общество
Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Согласно приказу ведомств, сдавать единый государственный экзамен выпускники будут с 23 мая по 4 июня. Пересдачи состоятся 3 и 4 июля.

Общий объем бюджетных мест на 2025/26 учебный год в российских вузах составит свыше 619,1 тыс. мест. Самый большой прирост пришелся на медицинские специальности, а наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела.

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Минпросвещения ЕГЭ Минобрнауки
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