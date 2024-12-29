Минпросвещения и Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ
Министерство просвещения опубликовало приказ, который устанавливает минимальные баллы для Единого государственного экзамена (ЕГЭ) на 2025/2026 учебный год.
Для педагогических вузов, которые находятся в ведении Минпросвещения, установлены следующие баллы:
- русский язык — 42;
- математика, химия, биология и физика — 39;
- обществознание — 42;
- история — 35;
- информатика — 44;
- иностранный язык — 30;
- литература и география — 40;
Изменения коснулись оценок по обществознанию и русскому языку. В частности, минимальные баллы по первому были снижены с 45 до 42, а по второму увеличены с 40 до 42.
Для вузов, подведомственных министерству науки и высшего образования, заявлены другие минимальные баллы:
- русский язык, литература, география и математика профильного уровня — 40;
- физика, биология, химия — 39;
- обществознание — 45;
- информатика — 44;
- иностранный язык — 30;
- история — 36;
В сравнении с 2024/2025 годом учебным годом минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы Минобрнауки не изменились за исключением истории. Раньше по ней нужно было набрать только 35 баллов.
Вузы должны опубликовать перечень вступительных испытаний не позднее 20 января 2025 года, а выпускники — решить, по каким предметам сдают ЕГЭ, до 1 февраля.
Ранее Минпросвещения и Рособрнадзор утвердили даты проведения ЕГЭ в 2025 году. Согласно приказу ведомств, сдавать единый государственный экзамен выпускники будут с 23 мая по 4 июня. Пересдачи состоятся 3 и 4 июля.
Общий объем бюджетных мест на 2025/26 учебный год в российских вузах составит свыше 619,1 тыс. мест. Самый большой прирост пришелся на медицинские специальности, а наибольшее количество мест в целом установлено по направлениям подготовки и специальностям в области инженерного дела.
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