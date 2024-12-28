В Архангельской области в ванной нашли тела двух детей
В городе Котласе в Архангельской области в ванной нашли тела двух детей, прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба ведомства по региону.
«28.12.2024 в утреннее время в ванной комнате по месту своего жительства обнаружены тела трехлетней девочки и полуторагодовалого мальчика», — говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, дети жили с обоими родителями, а семья стоит на учете в органах и учреждениях системы профилактики. После проверки прокуратура сможет оценить их работу и оказанную семье помощь.
Следственный комитет по региону сообщил, что детей с признаками утопления нашли в квартире по улице Мелентьева.
Следователи возбудили уголовное дело по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух малолетних). Она предусматривает максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В убийстве детей подозревают их мать — 29-летнюю женщину, она была задержана. Как уточнило ведомство, ее планируют арестовать. Согласно ч. 2 ст. 57 Уголовного кодекса, пожизненное заключение женщинам не назначается, поэтому матери может грозить до 20 лет лишения свободы.
Кроме этого, СК завел дело на сотрудников органов и учреждений системы профилактики в связи с халатностью, которая повлекла по неосторожности смерть двух лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Максимальное наказание по ней — семь лет лишения свободы.
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