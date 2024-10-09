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Общество ,  
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В Тольятти в квартире нашли тела двух девочек с ножевыми ранениями

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства двух маленьких девочек в Тольятти, сообщает пресс-служба ведомства по Самарской области в телеграм-канале.

«Сегодня в одной из квартир многоквартирного дома, расположенного в Комсомольском районе города Тольятти, обнаружены тела двух малолетних девочек с признаками насильственной смерти — множественными ножевыми ранениями шеи и туловища», — говорится в сообщении.

Дело завели по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух лиц, малолетних. Максимальное наказание по статье — пожизненное лишение свободы.

По данным источника «Комсомольской правды-Самара», девочек убила их старшая 13-летняя сестра, после чего пошла гулять на улицу. Она сама призналась матери в убийстве. Подозреваемую задержали и вместе с младшей сестрой, которая нашла тела, привезли на допрос в Следственный комитет.

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В середине июля в Пермском крае женщина задушила своего сына, после чего оставила на его теле колото-резаные раны. Женщина положила тело мальчика в чемодан и поставила к мусорным контейнерам на улице.

Ее задержали 13 июля. Свой поступок она объяснила тяжелым финансовым положением.

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Теги
Тольятти убийство детей Самарская область Следственный комитет уголовное дело
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