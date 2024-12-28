Казахстан привлечет к расследованию авиакатастрофы экспертов трех стран

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Комиссия Казахстана, которая занимается расследованием крушения самолета в городе Актау, привлечет к работе международных экспертов из России, Азербайджана и Бразилии, приводит Кремль содержание телефонного разговора между главами России и Казахстана Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.

«Казахстанская правительственная комиссия <...> привлечет к расшифровке бортовых самописцев, обнаруженных на месте авиакатастрофы, экспертов из России, Азербайджана и Бразилии», — говорится в сообщении.

Эксперты будут работать на территории Казахстана, их работа «будет носить объективный и прозрачный характер».

По словам заместителя премьер-министра и главы правительственной комиссии Казахстана Каната Бозумбаева, всего к расследованию будут привлечены 17 международных экспертов: из Азербайджана — шесть человек, от компании — производителя лайнера Embraer — два, из Бразилии — три эксперта, от Межгосударственного авиационного комитета (МАК) — еще три человека и столько же из России, передает издание TengriNews.

Лайнер Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines потерпел крушение днем 25 декабря. Самолет вылетел из Баку в Грозный, однако разбился в районе казахстанского города Актау.

Из 67 человек, включая экипаж, выжили 29. Среди пассажиров были 16 россиян, семь из них погибли. По данным Минздрава, двое из девяти выживших россиян находятся в тяжелом состоянии.

Ранее у Путина также состоялся телефонный разговор с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, во время которого они подчеркнули тесное сотрудничество ведомств и спецслужб двух государств в ходе расследования инцидента.

Президент России также извинился за то, что трагедия произошла в воздушном пространстве России. Он отметил, что самолет пытался сесть в Грозном, когда там работала ПВО, которая отражала атаки беспилотников вооруженных сил Украины.