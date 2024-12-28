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Папа римский присвоил дворянский титул староверу из России и его жене

Светлана Касьян, Папа римский Франциск и Леонид Севастьянов
Светлана Касьян, Папа римский Франциск и Леонид Севастьянов (Фото: leonidsevastianov / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Папа римский Франциск в честь Юбилейного года в римско-католической церкви присвоил дворянский титул председателю Всемирного союза староверов Леониду Севастьянову и его жене оперной певице Светлане Касьян. Об этом «РИА Новости» сообщил Севастьянов.

«Я и Светлана были возведены вчера, 27 декабря, в дворянское звание папой Франциском. Это наследственное дворянство. То есть мои дети и их дети тоже становятся дворянами», — рассказал он.

В дарственной грамоте понтифика сказано, что присвоение звания приурочено к Юбилейному году, которым объявлен 2025-й.

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Традиция присвоения понтификами дворянских и других званий началась еще в Средневековье. Сегодня они носят только номинальный характер. Привилегии, которыми пользуются такие дворяне, относятся к стилям обращения и геральдике. Например, к своему фамильному гербу они могут добавлять корону.

Такое звание могут присвоить за финансовую поддержку церкви, например строительство католической школы или больниц. Пожаловать титул могут за продвижение и защиту католической веры, а также политическую кампанию за права церкви.

Ранее католическая церковь объявила 2025 год Юбилейным (Святым) годом. Традиция объявления папой римским Святого года существует с 1300 года. Первый Святой год провозгласил папа Бонифаций VIII. Он отмечается каждые 25 лет.

Маскотом года стал аниме-персонаж по имени Люче (Luce), что в переводе с итальянского означает «свет». Девочка с голубыми волосами одета в желтый плащ, на ее ботинках видна грязь от пройденных дорог, на груди — католический крест. Желтый плащ — это отсылка к флагу Ватикана. В руках она держит посох, символ паломничества.

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Папа римский Франциск староверы
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