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Следователи показали дом под Тверью, где отец убил четырех детей

Появилось видео с домом под Тверью, где отец убил четырех детей

Следователи показали дом под Тверью, где отец убил четырех детей
Video

Следователи показали дом в СНТ «Межурка» в Тверской области, где отец убил четырех детей утром 28 декабря.

На кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета (СК) России проводят оперативные мероприятия на месте происшествия. Один из них фотографирует дом с разных ракурсов. На территории участка стоят строительные леса и разбросаны разные предметы мебели и стройматериалы.

После преступления мужчина попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК).

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Тверская область Следственный комитет убийство
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