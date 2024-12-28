Следователи показали дом под Тверью, где отец убил четырех детей
Следователи показали дом в СНТ «Межурка» в Тверской области, где отец убил четырех детей утром 28 декабря.
На кадрах видно, как сотрудники Следственного комитета (СК) России проводят оперативные мероприятия на месте происшествия. Один из них фотографирует дом с разных ракурсов. На территории участка стоят строительные леса и разбросаны разные предметы мебели и стройматериалы.
После преступления мужчина попытался покончить с собой, сейчас он в реанимации. СК возбудил уголовное дело по факту убийства двух и более лиц (пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК).
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов