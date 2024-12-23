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Прямая линия Путина ,  
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«Уральские авиалинии» установили скидку 50% на детские билеты

«Уральские авиалинии» вслед за «Аэрофлотом» сообщили о скидке в 50% детям
Сюжет
Прямая линия Путина
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Авиакомпания «Уральские линии», как и «Аэрофлот», объявили о введении скидки в 50% на перелеты по России для детей с 2 до 12 лет. Об этом сообщается в официальном канале компании в Telegram.

Cкидка распространяется на билеты, купленные с 23 декабря этого года, и действует на вылеты с 11 января 2025 года. Уточняется, что предложение распространяется на тарифы групп «промо», «эконом» и «премиум-эконом».

«Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% на детские билеты по России
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Ранее «Аэрофлот» сообщил, что с 23 декабря устанавливает фиксированную скидку 50% на перелеты по России для детей в возрасте с 2 до 12 лет с датой вылета не ранее 1 января 2025 года.

На прямой линии президент России Владимир Путин заявил о том, что необходимо прекратить практику уклонения от предоставления льгот в виде 50-процентной скидки на билеты для многодетных семей.

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Уральские авиалинии Аэрофлот скидки Дети льготы
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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