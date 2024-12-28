 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Членам семьи убитых под Тверью четырех детей оказали помощь

Фото: СУ СК РФ по Тверской области
Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Необходимая помощь оказывается родственникам четырех детей, которых убили утром 28 декабря в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка региона Лариса Мосолыгина.

«Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Мосолыгина отметила: «Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет».

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве детей под Тверью
Общество

Утром 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. По предварительной версии полиции, детей мог убить их отец, который после преступления попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Следователи возбудили дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Тверская область омбудсмен убийство
Материалы по теме
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве детей под Тверью
Общество
В полиции назвали вероятным убийцей четырех детей под Тверью их отца
Общество
В Адыгее заведут дело после сообщений о насилии отца и мачехи над детьми
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В Алтайском крае произошло массовое ДТП с участием 29 машинОбщество, 16:48
Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZALПолитика, 16:39
Сколько стоит взломать ваш бизнес. ТестРБК и Кибериспытание, 16:37
Цифровой животновод: как информационные технологии меняют агропромОтрасли, 16:35
Как «цифра» и роботы меняют современную нефтегазовую промышленностьТренды, 16:34
Дегтярев пообещал поддержку всем отобравшимся на Олимпиаду-2026 россиянамСпорт, 16:29
Кремль сообщил о сотрудничестве с Азербайджаном по катастрофе в АктауПолитика, 16:27
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Членам семьи убитых под Тверью четырех детей оказали помощьОбщество, 16:24
Алиев пообещал прозрачное расследование катастрофы лайнера AZALПолитика, 16:21
Как генеративный искусственный интеллект оценивает бизнес-показателиРБК и СберАналитика, 16:09
В Европе начали блокировать каналы «РИА Новости» и «Известий» в TelegramПолитика, 16:03
Дегтярев сообщил о переговорах РФС о проведении матча со сборной ТурцииСпорт, 16:01
Росстат впервые оценил бедность «во всех ее проявлениях»Экономика, 16:00
Агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг ЭкспобанкаРБК Компании, 16:00