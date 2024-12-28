Членам семьи убитых под Тверью четырех детей оказали помощь
Необходимая помощь оказывается родственникам четырех детей, которых убили утром 28 декабря в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка региона Лариса Мосолыгина.
«Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия», — говорится в сообщении.
Мосолыгина отметила: «Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет».
Утром 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. По предварительной версии полиции, детей мог убить их отец, который после преступления попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в реанимации.
Следователи возбудили дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.
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