Членам семьи убитых под Тверью четырех детей оказали помощь

Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Необходимая помощь оказывается родственникам четырех детей, которых убили утром 28 декабря в СНТ «Межурка» в Тверской области. Об этом сообщает уполномоченный по правам ребенка региона Лариса Мосолыгина.

«Погибли четверо детей. Проводятся все необходимые оперативные следственные мероприятия», — говорится в сообщении.

Мосолыгина отметила: «Других подробностей для публичного оглашения у меня не будет».

Утром 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. По предварительной версии полиции, детей мог убить их отец, который после преступления попытался покончить с собой. Сейчас мужчина находится в реанимации.

Следователи возбудили дело по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц. Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.