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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве детей под Тверью

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве детей под Тверью
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Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей. Об этом сообщило СУ СК по области.

Дело завели по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц.

«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства», — отметили в ведомстве.

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Фото:Никита Попов / РБК

Ранее 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. По предварительным данным правоохранительных органов, детей мог убить их отец.

По информации телеграм-канала Mash, убитые дети — трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.

3 декабря отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей в Красноярском крае отпустили под подписку о невыезде. Мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса, до четырех лет лишения свободы).

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Теги
Дети убийство Тверская область следователи уголовное дело
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