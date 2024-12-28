Следователи возбудили уголовное дело об убийстве детей под Тверью
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в частном доме под Тверью четверых погибших детей. Об этом сообщило СУ СК по области.
Дело завели по п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство двух и более лиц.
«В настоящее время на месте происшествия работают наиболее опытные следователи и криминалисты ведомства», — отметили в ведомстве.
Ранее 28 декабря тела четверых детей обнаружили в частном доме СНТ «Межурка» Калининского муниципального округа. По предварительным данным правоохранительных органов, детей мог убить их отец.
По информации телеграм-канала Mash, убитые дети — трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.
3 декабря отца четверых погибших от отравления инсектицидами детей в Красноярском крае отпустили под подписку о невыезде. Мужчина признал вину в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса, до четырех лет лишения свободы).
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation
Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри
Главные события 2024 года по версии российских виноделов
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов