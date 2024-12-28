ВСУ потеряли за сутки в Курской области более 250 военных
В Курской области Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день потеряли более 250 военных, сообщает Минобороны в телеграм-канале.
«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены боевая машина пехоты, боевая бронированная машина, шесть автомобилей и пять минометов», — говорится в сообщении. Как отмечается, один военный сдался в плен.
Боевые действия в Курской области продолжаются с 6 августа, тогда ВСУ вторглись на территорию региона. С того дня Минобороны России регулярно отчитывается о потерях украинской армии и об уничтоженной технике в зоне военной операции.
Ранее, 25 декабря, в Курской области подразделения группировки «Север» нанесли удары по позициям 14 украинских бригад, а также отразили семь контратак.
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