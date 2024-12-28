Участник «Времени героев» Шляпников стал замглавы Калужской области
Участник первого потока «Времени героев» Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, говорится в телеграм-канале программы.
На посту замглавы региона он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами.
Всего из числа участников первого потока обучения на программе отобрали и назначили на разные должности 17 человек, говорится в публикации.
Сайт кадровой программы «Время героев» заработал 1 марта 2024 года. Ресурс запустили в рамках одноименной госпрограммы, которую в конце февраля анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. На первый поток приняли 83 человека. Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации.
В середине ноября открылась регистрация на второй поток, она продлится до 15 января 2025 года.
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