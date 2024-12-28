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Военная операция на Украине ,  
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Участник «Времени героев» Шляпников стал замглавы Калужской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Александр Шляпников
Александр Шляпников (Фото: Время Героев)

Участник первого потока «Времени героев» Шляпников стал заместителем губернатора Калужской области, говорится в телеграм-канале программы.

На посту замглавы региона он будет курировать вопросы обеспечения безопасности населения, а также взаимодействия с силовыми структурами.

Всего из числа участников первого потока обучения на программе отобрали и назначили на разные должности 17 человек, говорится в публикации.

Более 14 тыс. заявок подали на кадровую программу «Время героев» за сутки
Общество

Сайт кадровой программы «Время героев» заработал 1 марта 2024 года. Ресурс запустили в рамках одноименной госпрограммы, которую в конце февраля анонсировал президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. На первый поток приняли 83 человека. Программа предназначена для подготовки высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих — участников спецоперации.

В середине ноября открылась регистрация на второй поток, она продлится до 15 января 2025 года.

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Калужская область Военная операция на Украине земля сельхозназначения
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