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Потеря Покровска (ранее назывался Красноармейск) будет значить для Украины значительные издержки в металлургической отрасли. Об этом заявил журналистам глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Именно поэтому цепляется противник за Красноармейск, потому что для него это, например, чревато если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшуюся часть Украины», — сказал он (цитата по ТАСС).

В августе потери украинской металлургической промышленности оценивались в 40% мощностей, порядка 40% предприятий прекратили свою работу.

В декабре Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Дзержинска и Красноармейска. Он уточнил, что с этого направления Украина наносит удары по Горловке.

Покровск (укр. Покровськ, в 1962–2016 годах — Красноармейск) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).