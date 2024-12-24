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Военная операция на Украине ,  
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Пушилин предрек удар по украинской металлургии от потери Покровска

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Потеря Покровска (ранее назывался Красноармейск) будет значить для Украины значительные издержки в металлургической отрасли. Об этом заявил журналистам глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

«Именно поэтому цепляется противник за Красноармейск, потому что для него это, например, чревато если не крахом, то очень серьезными издержками для развития металлургии на оставшуюся часть Украины», — сказал он (цитата по ТАСС).

Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Дзержинска и Покровска
Политика
Фото:Дмитрий Ягодкин / ТАСС

В августе потери украинской металлургической промышленности оценивались в 40% мощностей, порядка 40% предприятий прекратили свою работу.

В декабре Пушилин рассказал о тяжелых боях в районе Дзержинска и Красноармейска. Он уточнил, что с этого направления Украина наносит удары по Горловке.

Покровск (укр. Покровськ, в 1962–2016 годах — Красноармейск) — это подконтрольный Киеву город в Донбассе, расположен в 66 км к северо-западу от Донецка. Стратегическое значение Покровска заключается в том, что он является важнейшим узлом снабжения группировки ВСУ в Донбассе, в том числе городов Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также Славянско-Краматорской агломерации. Важное значение в этом отношении имеет трасса Т-0504 (Н-32, Покровск — Константиновка).

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Теги
ДНР Денис Пушилин металлургия Украина Покровск
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