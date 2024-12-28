Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дрона

В Красногвардейском районе Белгородской области два жителя села Палатово получили ранения из-за взрыва беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. В Палатово в трех домах оказались выбиты окна и посечены фасады.

Красногвардейский район атаковало несколько беспилотников. Еще один дрон атаковал село Верхососна, там повреждения получила линия электропередачи. Село временно осталось без света. Аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 28 декабря опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области: к 03:32 мск над регионом сбили более десяти дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Один поезд был задержан, ожидаются также задержки других.