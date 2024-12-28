 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

В Красногвардейском районе Белгородской области два жителя села Палатово получили ранения из-за взрыва беспилотника, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. В Палатово в трех домах оказались выбиты окна и посечены фасады.

Красногвардейский район атаковало несколько беспилотников. Еще один дрон атаковал село Верхососна, там повреждения получила линия электропередачи. Село временно осталось без света. Аварийные бригады уже восстанавливают электроснабжение.

В Воронежской области сбили более десяти дронов
Политика

Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов. В ночь на 28 декабря опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области: к 03:32 мск над регионом сбили более десяти дронов, сообщил губернатор Александр Гусев.

В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. Один поезд был задержан, ожидаются также задержки других.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Белгородская область беспилотники Военная операция на Украине Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Воронежской области сбили более десяти дронов
Политика
За ночь ПВО сбила 59 украинских беспилотников
Политика
За ночь над пятью регионами России сбили 13 беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
AP узнало размер одного из последних пакетов помощи Украине при БайденеПолитика, 04:34
В Киеве с Аллеи городов-героев убрали упоминания Москвы и МинскаПолитика, 04:13
Два человека пострадали в белгородском селе из-за взрыва дронаПолитика, 03:59
Непомнящего оштрафовали на $200 за нарушение дресс-кодаСпорт, 03:47
В Воронежской области сбили более десяти дроновПолитика, 03:43
Трамп попросил Верховный суд США отсрочить запрет TikTokПолитика, 03:35
Захарова назвала причины, почему опасно слушать ЗеленскогоПолитика, 03:21
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
В Хельсинки произошло самое мощное землетрясение в истории городаОбщество, 03:18
Как устроены энергетические гиганты РоссииРБК и Россети, 02:58
В Арамиле прогремел взрывОбщество, 02:53
Число бездомных в США достигло исторического максимумаПолитика, 02:30
В Николаеве и области прозвучали взрывыПолитика, 02:30
Фицо предупредил об огромной цене для Киева за «западную авантюру»Политика, 01:56
В Белом доме призвали вести переговоры по Украине с согласия ЗеленскогоПолитика, 01:53