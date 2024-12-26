Путин поговорил с девочкой, новогоднее желание которой он исполнил
Президент России Владимир Путин позвонил 12-летней Таисии Леоновой, чье желание посетить репетицию ансамбля народного танца имени Моисеева обещал исполнить, и поговорил с ней о том, как проходит экскурсия. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«У тебя какие еще пожелания есть? Может быть, ты подумала — и что-нибудь еще в голову пришло», — спросил президент. В ответ девочка сказала, что она всем довольна.
Путин спросил у Таисии, как прошла экскурсия, занимается ли она сама танцами, и поздравил ее с Новым годом. Также президент поговорил с мамой девочки.
Таисия вместе с братом и мамой побывала на экскурсии по помещениям театра, посетила мастер-класс от артистов балета и репетицию ансамбля. Девочка живет в Подмосковье и с шести лет занимается народными танцами. В программе вечера, устроенного для нее, также были каток, концерт и посещение кремлевских музеев.
5 декабря на площадке Международной премии «Мы вместе» Владимир Путин поучаствовал во всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» и выбрал три шара-открытки с новогодними желаниями детей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях.
Как сообщает «РИА Новости», у Таисии хроническая болезнь почек. В феврале 2022 года девочке сделали операцию по трансплантации донорской почки от ее матери.
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