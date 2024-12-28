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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В Керченском проливе очистили загрязненные участки моря от мазута

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Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: ФГБУ «Морспасслужба»
Фото: ФГБУ «Морспасслужба»

Все участки морской поверхности Керченского пролива, где зафиксировали загрязнения мазутом, были очищены, сообщает пресс-служба Минтранса.

«На сегодня все выявленные участки загрязнения на акватории очищены, повторных загрязнений не обнаружено», — говорится в сообщении.

При этом специалисты продолжают проверять водную поверхность с использованием снимков со спутников.

Что касается береговой полосы, то за прошедшие сутки новые пятна мазута нашли в районе реки Анапки, их уже убрали. В Новороссийске также протестировали установку для откачки нефтепродуктов, ее доставят к месту аварии в ближайшие дни.

Взгляд из космоса на мазутный разлив в Керченском проливе

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение у Керченского пролива во время шторма 15 декабря 2024 года. В результате происшествия произошел разлив нефтепродуктов, в связи с этим на пляжи нескольких регионов выбросило пятна мазута.

С 25 декабря власти Краснодарского края ввели режим чрезвычайной ситуации краевого масштаба. На следующий день МЧС ввело в регионе режим ЧС федерального уровня.

Всего с момента аварии танкеров корабли «Морспасслужбы» обследовали 380,3 кв. км морской поверхности и очистили 29,4 тыс. кв. м.

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Керченский пролив разлив мазута Минтранс
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