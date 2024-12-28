Собянин открыл три станции на новой Троицкой линии московского метро

Сергей Собянин на церемонии открытия станции метро «Корниловская» Троицкой линии. (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл три новые станции в составе новой Троицкой линии метрополитена: «Новомосковскую», «Коммунарку» и «Корниловскую». Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».

С 28 декабря в составе Троицкой линии метрополитена будет работать семь станций с двумя пересадками — на Большую кольцевую и Сокольническую линии метро.

Станция «Новомосковская» находится рядом с автодорогой Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. «Коммунарка» — в районе пересечения ул. Александры Монаховой и ул. Сосенский Стан. Вблизи нее располагаются Московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка» и развивающийся административно-деловой центр. Станцию «Корниловская» открыли на пересечении Калужского шоссе с ул. Академика Корнилова — рядом с агрокластером «Фуд-Сити».

В 2025 году Троицкая линия должна будет дойти на севере до станции «ЗИЛ», затем начнется строительство южного участка в Троицк. В результате ветка пройдет от станции «ЗИЛ» МЦК в Даниловском районе до Троицка. Ее длина более 43 км позволит радиусу стать одним из самых протяженных в московского метро и самым большим за МКАД, пишет агентство со ссылкой на пресс-службу мэра. Прогнозируемый пассажиропоток линии — более 325 тыс. пассажиров в день.

Троицкая линия стала 16-й веткой Московского метрополитена. 7 сентября был открыт ее первый участок, его протяженность составила 8,3 км.