В зоне военной операции погиб редактор «Известий» Максим Елисеев
Редактор издания «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает телеканал.
«Не стало нашего коллеги, редактора телеканала «Известия» Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника», — говорится в сюжете, содержание которого приводит агентство «РИА Новости».
Как отмечается, мужчина находился на службе с осени 2022 года, Елисеев служил связистом в Луганской народной республике на Харьковском направлении. В зону военной операции он отправился как доброволец.
В пресс-службе МИЦ «Известия» отказались от комментария.
В начале декабря в Луганске в аварии погиб военный корреспондент ANNA News Сергей Ярцев. Как отмечалось, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.
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