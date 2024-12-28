В зоне военной операции погиб редактор «Известий» Максим Елисеев

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

Редактор издания «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции на Украине, сообщает телеканал.

«Не стало нашего коллеги, редактора телеканала «Известия» Максима Елисеева. Он погиб в зоне спецоперации после атаки беспилотника», — говорится в сюжете, содержание которого приводит агентство «РИА Новости».

Как отмечается, мужчина находился на службе с осени 2022 года, Елисеев служил связистом в Луганской народной республике на Харьковском направлении. В зону военной операции он отправился как доброволец.

В пресс-службе МИЦ «Известия» отказались от комментария.

В начале декабря в Луганске в аварии погиб военный корреспондент ANNA News Сергей Ярцев. Как отмечалось, мужчина не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части и врезался в электроопору.