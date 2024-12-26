В зоне военной операции погиб гранатометчик из Пермского края

Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне военной операции на Украине, сообщает администрация Косинского округа края.

В ведомстве отметили, что рядовой Батуев был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

«26 ноября 2024 года Батуев Евгений Владимирович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Прощание с Батуевым состоится 27 декабря, добавили в администрации.

Ранее Москва и Киев провели обмен погибшими. В Россию вернули тела 42 погибших военных, а украинской стороне вернули тела 503 погибших украинских военных.