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Военная операция на Украине ,  
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В зоне военной операции погиб гранатометчик из Пермского края

Сюжет
Военная операция на Украине

Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне военной операции на Украине, сообщает администрация Косинского округа края.

В ведомстве отметили, что рядовой Батуев был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

«26 ноября 2024 года Батуев Евгений Владимирович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Прощание с Батуевым состоится 27 декабря, добавили в администрации.

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Фото:Александр Гармаев / ТАСС

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Теги
Пермский край Военная операция на Украине частичная мобилизация
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