В зоне военной операции погиб гранатометчик из Пермского края
Гранатометчик Евгений Батуев из Пермского края погиб в зоне военной операции на Украине, сообщает администрация Косинского округа края.
В ведомстве отметили, что рядовой Батуев был призван на службу в рамках частичной мобилизации в сентябре 2022 года.
«26 ноября 2024 года Батуев Евгений Владимирович погиб при выполнении задач в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.
Прощание с Батуевым состоится 27 декабря, добавили в администрации.
Ранее Москва и Киев провели обмен погибшими. В Россию вернули тела 42 погибших военных, а украинской стороне вернули тела 503 погибших украинских военных.
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