В полиции назвали вероятным убийцей четырех детей под Тверью их отца
Четверых детей под Тверью мог убить их отец, после преступления он попытался покончить с собой, сообщает «РИА Новости».
«Отец убил четверых детей... Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказали агентству в полиции.
Сейчас мужчина находится в реанимации, добавили правоохранители.
По информации прокуратуры Тверской области, ️тела четырех детей обнаружили в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия.
Семья, проживающая в этом доме, ранее в поле зрения полиции не попадала, соседи на нее не жаловались, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.
Как пишет телеграм-канал Mash, мать малышей спала на втором этаже. Услышав шум, она спустилась вниз вместе с братом мужа, однако детей уже не было в живых. Убитые — трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.
По словам брата, мужчина стал вести себя неадекватно три дня назад, сообщил телеграм-канал.
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