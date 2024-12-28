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Общество ,  
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В полиции назвали вероятным убийцей четырех детей под Тверью их отца

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Четверых детей под Тверью мог убить их отец, после преступления он попытался покончить с собой, сообщает «РИА Новости».

«Отец убил четверых детей... Жену закрыл… Пытался покончить жизнь самоубийством… Его задержали», — рассказали агентству в полиции.

Сейчас мужчина находится в реанимации, добавили правоохранители.

По информации прокуратуры Тверской области, ️тела четырех детей обнаружили в частном доме СНТ Межурка Калининского муниципального округа
Ведомство контролирует установление всех обстоятельств происшествия.

Семья, проживающая в этом доме, ранее в поле зрения полиции не попадала, соседи на нее не жаловались, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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Фото:СК России

Как пишет телеграм-канал Mash, мать малышей спала на втором этаже. Услышав шум, она спустилась вниз вместе с братом мужа, однако детей уже не было в живых. Убитые — трое мальчиков трех, пяти и семи лет, а также годовалая девочка. Всего в семье шестеро детей.

По словам брата, мужчина стал вести себя неадекватно три дня назад, сообщил телеграм-канал.

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Теги
отец убийство самоубийство Дети Тверская область
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