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В Уссурийской таможне объяснили многочасовую задержку туристов

Возвращающихся из КНР приморских туристов задержали на Уссурийской таможне
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Таможенники задержали российских туристов, возвращающихся из Китая в Приморье, из-за оскорблений инспекторов и блокировки выхода из зоны таможенного контроля группой граждан. Об этом сообщила пресс-секретарь Уссурийской таможни Ирина Кульчицкая, ее слова передает «РИА Новости».

«26 декабря <...> в ходе таможенного контроля был выявлен ряд нарушений. Отдельные граждане начали публично выражать свое недовольство на законные действия инспекторов таможни, оскорблять их, демонстративно затягивать завершение таможенного контроля», — сказала Кульчицкая.

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По ее словам, это привело к замедлению пропуска туристов вплоть до его полной остановки. Завершить таможенный контроль удалось только после прибытия в пункт пропуска полиции, добавила пресс-секретарь.

По фактам оскорблений и вмешательства в работу пункта пропуска проведут проверку, которая может завершиться возбуждением уголовных дел, заключила Кульчицкая.

28 декабря издание «АиФ-Приморье» сообщило, что туристы, возвращавшиеся из Китая через пункт пропуска «Сосновая падь», провели на Уссурийской таможне около десяти часов из-за длительной процедуры досмотра. Люди оказались в помещении без воды и сидячих мест, что привело к ухудшению их самочувствия.

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Приморье туристы Уссурийск таможня Китай таможенный пункт пропуска
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