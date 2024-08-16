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Общество ,  
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Таможня назвала причину пробки на русско-польской границе

ФТС заявила о медленной работе польской таможни, из-за чего на границе пробки
МАПП Мамоново-2
МАПП Мамоново-2 (Фото: customs_rf / Telegram)

Порядка 120 автомобилей создали пробку утром 16 августа в Калининградской области на выезде в Польшу, они прождали в очереди 10-12 часов, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы в телеграм-канале.

«Причина — замедленная работа польских коллег. За сутки они приняли всего 186 машин, когда среднее количество оформленных авто во время летней пиковой нагрузки достигает 300 единиц», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ФТС, кроме 120 автомобилей еще 50 машин, уже оформленных калининградскими таможенниками, стояло на нейтральной полосе в сторону Польши.

Официальных разъяснений от польской стороны не поступало, отметила служба.

Таможня объяснила пробку из грузовиков на границе с Грузией
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Фото:Елена Афонина / ТАСС

Пробка из более чем из 4,4 тыс. грузовиков образовалась на границе с Грузией 7 августа. Это было связано с «замедлением работы» пункта пропуска «Казбеги», который закрывался из-за технических работ.

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Калиниградская область Польша граница пробка
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