В Воронежской области сбили более десяти дронов
Российские средства ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили в пригороде Воронежа и нескольких районах области более десяти беспилотников. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор Александр Гусев.
По предварительным данным, пострадавших нет, написал глава региона. "В одном из районов региона при падении обломков беспилотника произошел обрыв контактной сети на железной дороге. До устранения последствий в настоящий момент задержан один поезд, также ожидаются задержки ряда других", - сообщил он.
На месте обрыва работают оперативные службы, добавил Гусев.
Вечером 27 декабря, около 22:25 мск, в Воронежской области объявили опасность атаки дронов. Режим действует до сих пор.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам дронов после начала военной операции. Так, в ночь на 27 декабря, по данным Минобороны, над пятью регионами уничтожили 13 беспилотников.
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