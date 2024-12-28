Захарова назвала причины, почему опасно слушать Зеленского
Слушать президента Украины Владимира Зеленского опасно, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По мнению дипломата, ежедневные заявления Зеленского о конфликте с Россией и возможности мирных переговоров противоречат друг другу.
«Мне кажется, опираться на то, что говорит Зеленский, и вообще пытаться найти в этом логику не просто наивно, но и опасно. <...> Он уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий», — сказала Захарова.
По словам представителя МИДа, на Украине ведутся дебаты о том, как оценивать статус Зеленского. Описать юридическое состояние политика невозможно, уверена Захарова.
В сентябре Захарова заявила, что комментировать слова украинского президента по поводу конфликта с Россией не имеет смысла. По мнению дипломата, Зеленский не является «главным игроком» в политике, им «играют».
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