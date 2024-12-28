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Военная операция на Украине ,  
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Захарова назвала причины, почему опасно слушать Зеленского

Сюжет
Военная операция на Украине

Слушать президента Украины Владимира Зеленского опасно, заявила в интервью RT официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, ежедневные заявления Зеленского о конфликте с Россией и возможности мирных переговоров противоречат друг другу.

«Мне кажется, опираться на то, что говорит Зеленский, и вообще пытаться найти в этом логику не просто наивно, но и опасно. <...> Он уже находится вне каких-то законных рамок своих полномочий», — сказала Захарова.

По словам представителя МИДа, на Украине ведутся дебаты о том, как оценивать статус Зеленского. Описать юридическое состояние политика невозможно, уверена Захарова.

Захарова предложила оценивать не слова Зеленского, а «главных игроков»
Политика
Мария Захарова

В сентябре Захарова заявила, что комментировать слова украинского президента по поводу конфликта с Россией не имеет смысла. По мнению дипломата, Зеленский не является «главным игроком» в политике, им «играют».

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Военная операция на Украине Мария Захарова Владимир Зеленский
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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