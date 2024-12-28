В Арамиле прогремел взрыв
В ночь на 28 декабря в районе города Арамиль в Свердловской области прозвучал взрыв, сообщает «Уральский меридиан» со ссылкой на очевидцев.
Читатели сообщили изданию, что слышали громкий звук, после чего в квартирах от удара затряслись оконные стекла. Местные жители не смогли определить источник мощного хлопка, отмечает издание.
Арамиль — город в Сысертском районе области. Является городом-спутником Екатеринбурга. В Арамиле живут около 20 тыс. человек.
В середине октября в поселке Монетном в Свердловской области загорелся частный дом. В результате погибли четыре человека. Площадь пожара составила 164 кв. м, огонь охватил и постройки во дворе дома. На месте работали 11 спасателей и четыре единицы техники.
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