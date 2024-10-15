 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В поселке Монетном в Свердловской области загорелся частный дом, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 164 кв. м, огонь охватил и постройки во дворе дома.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и восьмилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

На месте работали 11 спасателей и четыре единицы техники, а также дознаватели МЧС.

На севере Москвы загорелся жилой дом
Общество

12 октября на севере Москвы загорелся жилой дом. Огонь возник на 22-м этаже здания. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным «Вечерней Москвы», в результате ЧП пострадали два человека.

Компания Бакальчука подала к нему иск на 37 млрд руб

Песков заявил о необходимости изучить идею налога на бездетность

Блогера Михаила Литвина арестовали за драку

В США объявили о предотвращении третьей попытки покушения на Трампа

Нобелевку по экономике дали за объяснение, почему одни страны богаче

Посланник Ватикана по Украине приехал в Москву

Справедлив ли результат боя Бетербиев — Бивол

В 3-м квартале аренда в России подорожала больше, чем за первое полугодие

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Свердловская область МЧС пожар
Материалы по теме
На севере Москвы загорелся жилой дом
Общество
В Москве загорелся «Дом-корабль»
Общество
В Туле загорелся хлебзавод «Авангард», выпекавший пряники
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 октября
EUR ЦБ: 105,49 (+0,38) Инвестиции, 14 окт, 17:35 Курс доллара на 15 октября
USD ЦБ: 96,1 (+0,03) Инвестиции, 14 окт, 17:35
Актер Роман Евдокимов: о фильме «Огниво», цифровом детоксе и стихахLife, 10:00
Алаудинов сообщил о желании бывшего бойца «Айдара» вступить в «Ахмат»Политика, 09:55
Как оформить права на интеллектуальную собственность. Обходим узкие местаPro, 09:52
Кадры спасения пропавшего в море на два месяца мужчиныОбщество, 09:48
ЮниКредит Банк введет порог для переводов в валюте без согласованияФинансы, 09:43
Пушилин сообщил о взятии под контроль большей части ТорецкаПолитика, 09:35
Три человека пострадали во время подрыва автомобиля в МосквеОбщество, 09:33
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Поставщик из дружественной страны тоже может обмануть. Что учесть заранееPro, 09:25
«Ведомости» узнали о планах разрешить самозанятым участвовать в выборахПолитика, 09:24
Дерипаска выиграл дело в лондонском суде по спору о $395 млнБизнес, 09:24
В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человекаОбщество, 09:19
Росреестр зафиксировал стагнацию спроса на вторичное жилье в МосквеНедвижимость, 09:19
Гладков назвал уход чиновников на военную операцию кадровой проблемойПолитика, 09:14
Scrum-мастер зарабатывает до 350 тыс. руб. в месяц. Как им статьPro, 09:03