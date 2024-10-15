В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека

Фото: МЧС России

В поселке Монетном в Свердловской области загорелся частный дом, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС.

Площадь пожара составила 164 кв. м, огонь охватил и постройки во дворе дома.

«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и восьмилетнего мальчика», — говорится в сообщении.

На месте работали 11 спасателей и четыре единицы техники, а также дознаватели МЧС.

12 октября на севере Москвы загорелся жилой дом. Огонь возник на 22-м этаже здания. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным «Вечерней Москвы», в результате ЧП пострадали два человека.