В Свердловской области при пожаре в жилом доме погибли четыре человека
В поселке Монетном в Свердловской области загорелся частный дом, погибли четыре человека, сообщила пресс-служба МЧС.
Площадь пожара составила 164 кв. м, огонь охватил и постройки во дворе дома.
«При тушении сотрудники МЧС России обнаружили тела мужчин 44 и 58 лет, 55-летней женщины и восьмилетнего мальчика», — говорится в сообщении.
На месте работали 11 спасателей и четыре единицы техники, а также дознаватели МЧС.
12 октября на севере Москвы загорелся жилой дом. Огонь возник на 22-м этаже здания. Из подъезда самостоятельно эвакуировались 30 человек. К тушению пожара привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным «Вечерней Москвы», в результате ЧП пострадали два человека.
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