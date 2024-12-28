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Военная операция на Украине ,  
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В Николаеве и области прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

В Николаеве и области на юге Украины прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

В регионе объявлена воздушная тревога. В областном центре работает системы ПВО, отмечает газета. По информации телеканала ТСН, взрывы также прозвучали в Очакове.

В Николаеве произошли взрывы
Политика

В ночь на 22 декабря в Николаевской области была объявлена воздушная тревога, в самом Николаеве раздались взрывы. Сирены также звучали в Одесской, Полтавской, Сумской, Житомирской, Черниговской областях и в Киеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Военная операция на Украине Николаевская область ПВО
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