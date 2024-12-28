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Война с хуситами ,  
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Reuters сообщил о первом применении в Израиле американской системы THAAD

Reuters: THAAD в Израиле впервые помогла перехватить баллистическую ракету
Сюжет
Война с хуситами

В Израиле для перехвата ракет хуситов впервые использовали американскую систему противоракетной обороны THAAD, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Успешность применения системы определит анализ, отметил собеседник агентства. Батарея THAAD была развернута в Израиле после атаки Ирана 1 октября.

THAAD — противоракетный комплекс для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности или авиации. Был принят на вооружение в 2008 году. Разработчик системы — Lockheed Martin Missiles and Space.

Йеменские хуситы заявили об атаке по аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве
Политика
Фото:IMAGO / Hamza Ali / Global Look Press

Хуситы наносят удары из-за конфликта Израиля и сектора Газа — йеменские повстанцы поддерживают палестинскую сторону. 27 декабря йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. По их данным, «ракета успешно поразила цель», был нанесен ущерб, аэропорт приостановил работу. В Армии обороны Израиля заявили, что «одна ракета, запущенная из Йемена, была перехвачена до пересечения израильской территории».

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