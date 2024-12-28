 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Город ,  
0 

МЧС предупредило о снижении видимости до 200 м в Москве из-за тумана

Сюжет
Новости Москвы

Видимость в Москве из-за тумана снизится до 200-700 м, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице. Неблагоприятные явления ожидаются до 6 часов утра 28 декабря.

В ведомстве также предупредили об гололедице. Спасатели призвали водителей снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию между автомобилями.

Мороз до минус 6 градусов придет в Москву в новогоднюю ночь
Общество
Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься до отметки от минус 1 до минус 6 градусов.

По словам синоптика, в ночь на 28 декабря при температуре воздуха от 0 градусов до минус 3 может образоваться тонкая наледь на дорогах. В воскресенье ожидается снег и мокрый дождь при температуре до плюс 4 градусов. 30 декабря в городе также будут мокрый снег и плюсовая температура, со вторника начнет холодать и выпадет немного снега.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Москва туман МЧС гололедица Погода
Материалы по теме
Мороз до минус 6 градусов придет в Москву в новогоднюю ночь
Общество
Метеорологи рассказали о прогнозе погоды на новогоднюю ночь в Москве
Общество
Россиян предупредили об аномально холодной погоде в ближайшие дни
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
В МИД Франции назвали неприемлемыми угрозы в адрес президента ГрузииПолитика, 01:25
Синод РПЦ запретил священникам заниматься балетом и шоу-бизнесомОбщество, 01:06
Росрыболовство подтвердило гибель дельфинов из-за разлива мазута в АнапеОбщество, 00:57
Reuters сообщил о первом применении в Израиле американской системы THAADПолитика, 00:27
МЧС предупредило о снижении видимости до 200 м в Москве из-за туманаГород, 00:22
Шохин назвал приемлемый для российской промышленности показатель инфляцииБизнес, 00:12
Время, дети, авто: три совета от бизнесменов, как организовать отдыхРБК и Wey, 00:10
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
FT назвала наиболее укрепившуюся валюту в 2024 годуЭкономика, 00:05
Шольц рассказал о диалоге с Трампом по УкраинеПолитика, 27 дек, 23:46
Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZALПолитика, 27 дек, 23:36
Фицо заявил, что не обязан только помогать УкраинеПолитика, 27 дек, 23:18
Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страныПолитика, 27 дек, 22:55
Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормыОбщество, 27 дек, 22:40
Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газаПолитика, 27 дек, 22:37