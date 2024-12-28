МЧС предупредило о снижении видимости до 200 м в Москве из-за тумана

Видимость в Москве из-за тумана снизится до 200-700 м, сообщили в пресс-службе управления МЧС по столице. Неблагоприятные явления ожидаются до 6 часов утра 28 декабря.

В ведомстве также предупредили об гололедице. Спасатели призвали водителей снизить скорость движения на дороге и увеличить дистанцию между автомобилями.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что температура воздуха в Москве в новогоднюю ночь может опуститься до отметки от минус 1 до минус 6 градусов.

По словам синоптика, в ночь на 28 декабря при температуре воздуха от 0 градусов до минус 3 может образоваться тонкая наледь на дорогах. В воскресенье ожидается снег и мокрый дождь при температуре до плюс 4 градусов. 30 декабря в городе также будут мокрый снег и плюсовая температура, со вторника начнет холодать и выпадет немного снега.