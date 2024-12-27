Украина приняла первую партию сжиженного газа из США
Украинский энергохолдинг ДТЭК принял первую прибывшую по морю партию сжиженного природного газа из США. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Груз объемом 100 млн. куб. м прибыл в греческий порт на борту корабля Gaslog Savannah из Луизианы. Всю поставку выкупила D.Trading, общеевропейская торговая дочерняя компания ДТЭК. Затем сжиженный газ будет регазифицирован и пущен по газовым сетям Украины и Евросоюза.
«Поставка является частью более широких усилий по укреплению энергетической безопасности Украины и Европы путем снижения зависимости от российского газа», — говорится в пресс-релизе.
Партия прибыла за несколько дней до остановки Киевом соглашений о транзите российского газа через территорию Украины.
«Мы очень благодарны Соединенным Штатам за стратегический вклад, который они вносят в энергетическую безопасность Европы такими поставками», — заявил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.
26 декабря президент России Владимир Путин заявил о невозможности продлить контракт о транзите газа через территорию Украины. «Сейчас мы с вами говорим, я говорю: контракта нет. И за три-четыре дня заключить его невозможно, его не будет», — сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.
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