Три жителя Белгородской области получили ранения при атаке дронов
В результате атак дронов ВСУ на территорию Белгородской области три мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Два дрона-камикадзе атаковали село Борисовка Волоконовского района. Один из них взорвался возле легкового автомобиля, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Также поврежден припаркованный автомобиль. Второй дрон взорвался в административном здании, повредив фасад и окна.
В Шебекинском округе село Муром атаковал БПЛА, в результате чего был ранен водитель автомобиля. Он обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказания помощи будет переведен в областную больницу. Машина была уничтожена огнем.
В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, выбив окна и повредив фасад. В поселке Малиновка повреждены крыша и окна пристройки дома, а в селе Грузском — автобус на территории сельхозпредприятия.
Белгородская область продолжает подвергаться регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 22 декабря ВСУ атаковали сразу 12 населенных пунктов Белгородской области. Обстрелам и атакам беспилотников подверглись села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутор Нижние Мельницы и город Шебекино. В результате сброса взрывных устройств в селах Рождественка и Мокрая Орловка были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов