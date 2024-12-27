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Военная операция на Украине ,  
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Три жителя Белгородской области получили ранения при атаке дронов

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

В результате атак дронов ВСУ на территорию Белгородской области три мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Два дрона-камикадзе атаковали село Борисовка Волоконовского района. Один из них взорвался возле легкового автомобиля, в результате чего пострадали мужчина и женщина. Они получили минно-взрывные травмы и осколочные ранения. Пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Также поврежден припаркованный автомобиль. Второй дрон взорвался в административном здании, повредив фасад и окна.

Часть Шебекино осталась без света в результате обстрела ВСУ
Общество
Фото:Константин Кокошкин / Global Look Press

В Шебекинском округе село Муром атаковал БПЛА, в результате чего был ранен водитель автомобиля. Он обратился в Шебекинскую ЦРБ и после оказания помощи будет переведен в областную больницу. Машина была уничтожена огнем.

В селе Новая Таволжанка FPV-дрон атаковал частное домовладение, выбив окна и повредив фасад. В поселке Малиновка повреждены крыша и окна пристройки дома, а в селе Грузском — автобус на территории сельхозпредприятия.

Белгородская область продолжает подвергаться регулярным обстрелам со стороны ВСУ. 22 декабря ВСУ атаковали сразу 12 населенных пунктов Белгородской области. Обстрелам и атакам беспилотников подверглись села Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутор Нижние Мельницы и город Шебекино. В результате сброса взрывных устройств в селах Рождественка и Мокрая Орловка были повреждены два частных дома и хозяйственные постройки.

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БПЛА ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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