Глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на 12 населенных пунктов
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, следует из сообщения главы региона Вячеслава Гладкова.
Украинская армия нанесла удары по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутору Нижние Мельницы и городу Шебекино, перечислил в своей публикации губернатор.
Населенные пункты подверглись атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу.
В результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений, отметил Гладков. В остальных местах разрушений нет, пострадавших нет нигде.
19 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Система ПВО сбила над Белгородом беспилотник, обломки которого повредили семь автомобилей, в одном из зданий повреждены остекление и дверь, написал тогда глава региона.
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