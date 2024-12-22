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Военная операция на Украине ,  
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Глава Белгородской области сообщил об атаках ВСУ на 12 населенных пунктов

Гладков: ВСУ за сутки атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение суток атаковали 12 населенных пунктов Белгородской области, следует из сообщения главы региона Вячеслава Гладкова.

Украинская армия нанесла удары по селам Никольское, Петровка, Пушкарное, Репное, Таврово, Ясные Зори, Козинка, Новостроевка-Вторая, Рождественка, Мокрая Орловка, хутору Нижние Мельницы и городу Шебекино, перечислил в своей публикации губернатор.

Населенные пункты подверглись атакам беспилотников и артиллерийскому обстрелу.

В результате сбросов взрывных устройств с беспилотников в селах Рождественка и Мокрая Орловка повреждены два частных дома и надворные постройки на территории домовладений, отметил Гладков. В остальных местах разрушений нет, пострадавших нет нигде.

Губернатор Белгородской области сообщил об атаке ВСУ
Политика
Фото:Александр Полегенько / ТАСС

19 декабря ВСУ атаковали Белгородскую область во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Система ПВО сбила над Белгородом беспилотник, обломки которого повредили семь автомобилей, в одном из зданий повреждены остекление и дверь, написал тогда глава региона.

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ВСУ Белгородская область Вячеслав Гладков артиллерийский обстрел беспилотники Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

политик, губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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