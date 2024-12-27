Кадыров объявил 28 декабря днем траура в связи с крушением Embraer 190

Мемориал жертвам крушения пассажирского самолета Embraer авиакомпании «Азербайджанские авиалинии», Баку, Азербайджан, 26 декабря 2024 года (Фото: Азиз Каримов / Getty Images)

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в регионе 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета, летевшего из Баку в Грозный, но упавшего в Актау в Казахстане 25 декабря.

Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на указ Кадырова.

В этот день в республике приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и теле- и радиопередачи.

Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семеро погибли. В Росавиации и Azerbaijan Airlines сначала связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования. Позже авиакомпания Azerbaijan Airlines и власти Азербайджана заявили, что падение самолета произошло вследствие «физического и технического внешнего вмешательства».

Ранее в Азербайджане 26 декабря объявили днем траура. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отправил некоторых представителей госорганов в Актау для расследования происшествия на месте, а Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по ст. 262.3 — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — и 314.3 — халатность, повлекшая смерть двух или более лиц.

В Казахстане Касым-Жомарт Токаев создал госкомиссию, которую возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев, он отправится в Актау.