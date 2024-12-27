Кадыров объявил 28 декабря днем траура в связи с крушением Embraer 190
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил в регионе 28 декабря днем траура в связи с крушением самолета, летевшего из Баку в Грозный, но упавшего в Актау в Казахстане 25 декабря.
Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на указ Кадырова.
В этот день в республике приспустят государственные флаги, будут отменены развлекательные мероприятия и теле- и радиопередачи.
Самолет, летевший из Баку в Грозный, разбился в Актау днем 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили. Среди пассажиров были 16 россиян, из них семеро погибли.
В Росавиации и Azerbaijan Airlines сначала связали авиакатастрофу со столкновением с птицами и призывали дождаться результатов расследования.
Позже авиакомпания Azerbaijan Airlines и власти Азербайджана заявили, что падение самолета произошло вследствие «физического и технического внешнего вмешательства».
Ранее в Азербайджане 26 декабря объявили днем траура. Президент Азербайджана Ильхам Алиев также отправил некоторых представителей госорганов в Актау для расследования происшествия на месте, а Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по ст. 262.3 — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц — и 314.3 — халатность, повлекшая смерть двух или более лиц.
В Казахстане Касым-Жомарт Токаев создал госкомиссию, которую возглавил вице-премьер Канат Бозумбаев, он отправится в Актау.
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