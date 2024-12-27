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Военная операция на Украине ,  
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Румынский радар засек на границе похожий на дрон объект

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: mapn.ro
Фото: mapn.ro

В четверг, 26 декабря, радары засекли на юго-востоке Румынии в уезде Тулча маленький летающий объект, скорее всего дрон, сообщило румынское Министерство обороны.

Объект пролетел вглубь границы страны на 6 км. Были приняты экстренные меры, в том числе для подготовки самолетов к вылету для перехвата, оповещения воздушных сил рядом с городом Тулча, а также для предупреждения населения уезда.

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Румыния — член Европейского союза и НАТО. Румынские власти неоднократно сообщали об обнаружении обломков дронов на приграничных с Украиной территориях. В связи с инцидентами МИД Румынии в сентябре 2023 года вызывал поверенного в делах России и выражал протест из-за нарушения воздушного пространства.

Власти Румынии в октябре 2024 года поднимали в воздух истребители для перехвата беспилотников, замеченных также в уезде Тулча.

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