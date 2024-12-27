В Москве на домофоне обнаружили похожий на мину «Лепесток» предмет
В Москве на улице Плещеева местные жители заметили на домофоне предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», сообщает портал MSK1.
Один из жителей дома вызвал полицию. Во время досмотра места находки участок улицы оцепили.
«Там обнаружен был подозрительный предмет. Сотрудники выезжали, обследовали. Никакой опасности он не представляет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
Телеграм-канал Mash сообщил, что это действительно была мина, но учебная.
Позднее MSK1 показал видео, в котором мужчина объясняет полиции, что нес домой обмундирование для страйкбола и, видимо, случайно положил бутафорскую мину на домофон и забыл там.
В декабре от взрыва бомбы возле подъезда в Москве погиб генерал Игорь Кириллов вместе с помощником. Взрывчатка была заложен в самокат, который стоял на входе в подъезд.
Читайте РБК в Telegram.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов