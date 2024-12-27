В Москве на домофоне обнаружили похожий на мину «Лепесток» предмет

Фото: Кристина Носова / Shutterstock

В Москве на улице Плещеева местные жители заметили на домофоне предмет, похожий на противопехотную мину «Лепесток», сообщает портал MSK1.

Один из жителей дома вызвал полицию. Во время досмотра места находки участок улицы оцепили.

«Там обнаружен был подозрительный предмет. Сотрудники выезжали, обследовали. Никакой опасности он не представляет», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Телеграм-канал Mash сообщил, что это действительно была мина, но учебная.

Позднее MSK1 показал видео, в котором мужчина объясняет полиции, что нес домой обмундирование для страйкбола и, видимо, случайно положил бутафорскую мину на домофон и забыл там.

В декабре от взрыва бомбы возле подъезда в Москве погиб генерал Игорь Кириллов вместе с помощником. Взрывчатка была заложен в самокат, который стоял на входе в подъезд.