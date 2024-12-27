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Крушение танкеров в Керченском проливе ,  
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В АТОР опровергли информацию о массовой отмене туров в Анапу

Сюжет
Крушение танкеров в Керченском проливе
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Туристические компании, входящие в Ассоциацию туроператоров, опровергли информацию о массовой отмене бронирования туров на новогодние праздники в Анапу в связи с разливом мазута в Черном море. Об этом сообщил «Вестник АТОР».

Вице-президент АТОР по внутреннему туризму, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин рассказал, что объем отмененных туров в Анапу не превышает 2,6% в сумме за несколько дней. Несколько опрошенных компаний заявили, что в их случае вообще отсутствует аннулирование туров по инициативе туристов.

«Если мы сейчас посмотрим в системе бронирования, какое количество людей у нас аннулировали туры в Кавминводы (где никакого мазута нет), то оно ровно такое же, как и в Анапе. То есть аннуляции туров на Новый год в Анапу не просто «не массовые», они даже не превышают стандартные средние значения для других направлений. Более того, туристы продолжают бронировать Анапу на Новый год — новые заявки тоже есть», — рассказал Ромашкин.

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Фото:Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря, суммарно они перевозили 9,2 тыс. т мазута. Из-за крушения перевозимые нефтепродукты вылились в Черное море и вызвали загрязнение побережья.

Представители туристического бизнеса сообщали, что не ожидают влияния разлива мазута в Черном море на продажи туров на курорты. Президент Российского союза туриндустрии усомнился в том, что курортный сезон в Анапе не состоится.

АТОР также не видит существенных рисков для туристического бизнеса в летнем сезоне 2025 года. Там рассказали, что зимой туристы не плавают в море, и выразили надежду, что до лета прибрежную зону удастся очистить от нефтепродуктов.

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внутрений туризм Анапа Черное море АТОР
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