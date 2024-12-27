Британские археологи нашли англосаксонский меч возрастом 1500 лет
При раскопках на саксонском кладбище в британском графстве Кент археологи обнаружили прекрасно сохранившийся меч VI века, сообщает The Guardian. Меч пролежал в земле около 1500 лет, по научной ценности его сравнивают с оружием из Саттон-Ху — знаменитого англосаксонского погребального комплекса в Саффолке.
Находка стала для археологов настоящим сокровищем, дающим представление о жизни англосаксонского периода, отмечает издание.
Рукоять меча выполнена из серебра и покрыта позолотой, на лезвии видна руническая надпись, а на навершии — кольцо, которое, вероятно, символизировало клятву верности высокопоставленному лицу. Помимо самого меча, в могиле также были обнаружены фрагменты ножен, отделанных кожей и деревом, а также бобровый мех, которым они были выстланы.
«Это уникальная находка, один из лучших мечей того времени.Такие предметы — редкость даже в крупных археологических проектах», — отметил Дункан Сэйер, профессор археологии, ведущий раскопки.
Меч был найден на англосаксонском кладбище неподалеку от Кентербери. Точное местоположение раскопок археологи пока держат в секрете. Кладбище уже называют одним из самых богатых памятников англосаксонской эпохи (период в истории Британии с конца V века до нормандского завоевания в 1066 году).
«Это очень ценное место, и мы не хотим, чтобы оно стало известным до завершения исследований», — добавил Сэйер.
Всего было исследовано 12 захоронений, датируемых V–VI веками. Впереди — раскопки еще около 200 могил.
Кроме меча, в той же могиле был найден золотой кулон с изображением змеи или дракона, что указывает на высокое социальное положение покойного. Такие украшения часто носили женщины из высших слоев общества, и кулон, вероятно, был фамильной реликвией.
В других могилах археологи обнаружили оружие, включая копья и щиты, а среди женских захоронений — ножи, броши и пряжки. Эти находки дают ценную информацию о жизни англосаксjв, их социальных структурах и погребальных традициях.
«Это кладбище — настоящая сокровищница, открывающая множество тайн», — утверждает профессор Элис Робертс, ведущая программы BBC «Digging for Britain».
Один из самых интересных моментов исследования связан с анализом останков. Реставратор Дана Гудберн-Браун использовала микроскоп, чтобы изучить мельчайшие детали меча, и обнаружила личинки мух. Это свидетельствует о том, что тело покойного оставалось открытым перед захоронением, возможно, давая родственникам время на прощание. Также среди найденных предметов — артефакты, которые, вероятно, прибыли из Скандинавии и Франкского королевства, что подтверждает миграционные процессы в эти годы.
Анализ ДНК подтверждает теорию о значительных миграциях на восточное побережье Британии после падения Римской империи, о чем говорили археологи еще до публикации этих результатов.
Все находки проходят процесс реставрации и вскоре будут переданы в музей Фолкстона.
Ранее в Египте археологи нашли бронзовый меч фараона Рамсеса II в районе города Хош-Иса на севере страны. Меч украшен гравировкой с именем фараона. Также были обнаружены охотничьи инструменты, украшения, амулеты и бусы из слоновой кости. Среди находок — захоронение священной коровы и блок с иероглифами, посвященными титулу Рамсеса II. Этот фараон правил Египтом в 1279–1213 годах до н.э. и стал известен своими масштабными строительными проектами.
Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео
Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году
ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю
Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году
Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США
Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов