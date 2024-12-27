Британские археологи нашли англосаксонский меч возрастом 1500 лет

В Британии археологи нашли древний меч, пролежавший под землей 1500 лет

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При раскопках на саксонском кладбище в британском графстве Кент археологи обнаружили прекрасно сохранившийся меч VI века, сообщает The Guardian. Меч пролежал в земле около 1500 лет, по научной ценности его сравнивают с оружием из Саттон-Ху — знаменитого англосаксонского погребального комплекса в Саффолке.

Находка стала для археологов настоящим сокровищем, дающим представление о жизни англосаксонского периода, отмечает издание.

Рукоять меча выполнена из серебра и покрыта позолотой, на лезвии видна руническая надпись, а на навершии — кольцо, которое, вероятно, символизировало клятву верности высокопоставленному лицу. Помимо самого меча, в могиле также были обнаружены фрагменты ножен, отделанных кожей и деревом, а также бобровый мех, которым они были выстланы.

«Это уникальная находка, один из лучших мечей того времени.Такие предметы — редкость даже в крупных археологических проектах», — отметил Дункан Сэйер, профессор археологии, ведущий раскопки.

Меч был найден на англосаксонском кладбище неподалеку от Кентербери. Точное местоположение раскопок археологи пока держат в секрете. Кладбище уже называют одним из самых богатых памятников англосаксонской эпохи (период в истории Британии с конца V века до нормандского завоевания в 1066 году).

«Это очень ценное место, и мы не хотим, чтобы оно стало известным до завершения исследований», — добавил Сэйер.

Всего было исследовано 12 захоронений, датируемых V–VI веками. Впереди — раскопки еще около 200 могил.

Кроме меча, в той же могиле был найден золотой кулон с изображением змеи или дракона, что указывает на высокое социальное положение покойного. Такие украшения часто носили женщины из высших слоев общества, и кулон, вероятно, был фамильной реликвией.

В других могилах археологи обнаружили оружие, включая копья и щиты, а среди женских захоронений — ножи, броши и пряжки. Эти находки дают ценную информацию о жизни англосаксjв, их социальных структурах и погребальных традициях.

«Это кладбище — настоящая сокровищница, открывающая множество тайн», — утверждает профессор Элис Робертс, ведущая программы BBC «Digging for Britain».

Один из самых интересных моментов исследования связан с анализом останков. Реставратор Дана Гудберн-Браун использовала микроскоп, чтобы изучить мельчайшие детали меча, и обнаружила личинки мух. Это свидетельствует о том, что тело покойного оставалось открытым перед захоронением, возможно, давая родственникам время на прощание. Также среди найденных предметов — артефакты, которые, вероятно, прибыли из Скандинавии и Франкского королевства, что подтверждает миграционные процессы в эти годы.

Анализ ДНК подтверждает теорию о значительных миграциях на восточное побережье Британии после падения Римской империи, о чем говорили археологи еще до публикации этих результатов.

Все находки проходят процесс реставрации и вскоре будут переданы в музей Фолкстона.

Ранее в Египте археологи нашли бронзовый меч фараона Рамсеса II в районе города Хош-Иса на севере страны. Меч украшен гравировкой с именем фараона. Также были обнаружены охотничьи инструменты, украшения, амулеты и бусы из слоновой кости. Среди находок — захоронение священной коровы и блок с иероглифами, посвященными титулу Рамсеса II. Этот фараон правил Египтом в 1279–1213 годах до н.э. и стал известен своими масштабными строительными проектами.