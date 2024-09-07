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В Египте на раскопках нашли бронзовый меч фараона Рамсеса II

На севере Египта археологи нашли меч, принадлежавший фараону Рамсесу II, сообщило Министерство туризма и древностей страны.

Раскопки проводились в одном из районов города Хош-Иса в мухафазе Бухейра. Ученые нашли там следы военных казарм и складов для оружия и продовольствия эпохи Нового царства (XVI—XI века до н. э.).

«Миссия обнаружила длинный бронзовый меч, украшенный гравюрами картуша короля Рамсеса II», — говорится в сообщении министерства.

Картуш — лепное или графическое украшения в виде щита или полуразвернутого свитка с гербом, вензелем или эмблемой внутри.

Археологи также нашли древние инструменты для охоты, украшения и средства личной гигиены. Например, на раскопках были обнаружены бусы из слоновой кости и защитные амулеты. Кроме того, среди значительных находок — захоронение коровы, которая в Древнем Египте считалась священным животным, и известняковый блок с иероглифической надписью титулов Рамсеса II.

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Фрагмент статуи фараона Рамзеса II

Рамсес II был третьим по счету правителем из XIX династии Древнего Египта. Он взошел на престол в возрасте 25 лет. Считается, что он правил в 1279–1213 годах до н.э. В годы правления Рамсеса II в Древнем Египте развернулось масштабное строительство, было возведено множество храмов, в том числе храмы в Абидосе, Фивах и Эдфу.

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Египет раскопки археологи египетский фараон
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