Гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве

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Октябрьский районный суд Тамбова приговорил бывшего гендиректора корпорации «Росхимзащита» Сергея Гвоздева за мошенничество почти на 7 млн руб. к четырем годам заключения условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

«Своими действиями он причинил АО «Корпорация «Росхимзащита» имущественный вред на сумму 6 878 369,24 руб.», — говорится в сообщении.

Ему также запретили в течение двух лет занимать руководящие должности.

Следствие доказало, что с июня 2021-го по август 2023 года Гвоздев реализовал через подконтрольные юрлица продукцию АО «Корпорация «Росхимзащита» по цене ниже производственной стоимости.

Его обвинили по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий из корыстных целей. За это ему могло грозить до десяти лет заключения. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса (условное заключение), его срок решили признать условным, с испытательным сроком в три года.

В начале декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за 2024 год по делам о коррупции фигурировали 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления. Общий ущерб от коррупции, по данным СК, в 2024 году составил 14,2 млрд руб.