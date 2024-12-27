 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Гендиректор «Росхимзащиты» получил условный срок по делу о мошенничестве

Фото: РБК
Фото: РБК

Октябрьский районный суд Тамбова приговорил бывшего гендиректора корпорации «Росхимзащита» Сергея Гвоздева за мошенничество почти на 7 млн руб. к четырем годам заключения условно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Тамбовской области.

«Своими действиями он причинил АО «Корпорация «Росхимзащита» имущественный вред на сумму 6 878 369,24 руб.», — говорится в сообщении.

Ему также запретили в течение двух лет занимать руководящие должности.

Следствие доказало, что с июня 2021-го по август 2023 года Гвоздев реализовал через подконтрольные юрлица продукцию АО «Корпорация «Росхимзащита» по цене ниже производственной стоимости.

Его обвинили по п. «е» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса — превышение должностных полномочий из корыстных целей. За это ему могло грозить до десяти лет заключения. В соответствии со ст. 73 Уголовного кодекса (условное заключение), его срок решили признать условным, с испытательным сроком в три года.

Глава комитета РФС объяснил, почему судей обвиняют в коррупции
Спорт
Фото:Justin Setterfield / Getty Images

В начале декабря глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что за 2024 год по делам о коррупции фигурировали 14 судей, 70 адвокатов, 94 депутата органов местного самоуправления. Общий ущерб от коррупции, по данным СК, в 2024 году составил 14,2 млрд руб.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Компании
суд Ростех коррупция
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"
Материалы по теме
Осужденный за коррупцию экс-мэр Владивостока уехал в зону спецоперации
Политика
Глава СК раскрыл коррупционную схему в деле экс-зампреда Подмосковья
Политика
СК завел дело о хищении на ремонте учебного центра Минобороны в Омске
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 17:45
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
ЦБ установил официальный курс доллара США выше ₽100Инвестиции, 17:41
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
В Москве на домофоне обнаружили похожий на мину «Лепесток» предметОбщество, 17:37
Трансферная стоимость Мбаппе упала на €20 млн за полгода в «Реале»Спорт, 17:36
Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в ходе телефонного разговораПолитика, 17:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Украинских священников приравняли к дипломатам и избавили от мобилизацииПолитика, 17:28
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 17:27
Суд приговорил к 11 годам сына актера Сошальского за наркотикиОбщество, 17:23
Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон покинул пост гендиректора UzAutoАвто, 17:23
Как b2b-маркетплейс может экономить ресурсы бизнесаОтрасли, 17:19
Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзитЭкономика, 17:16
Минюст признал иноагентом рэпера ЛигалайзаПолитика, 17:13