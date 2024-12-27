Маск заявил, что расширение Солнца сделает Землю непригодной для жизни
Солнце сделает Землю непригодной для жизни через 500 млн лет, заявил на своей странице в X американский бизнесмен Илон Маск.
Так он ответил на публикацию с анимацией взрыва Солнца от другого пользователя с информацией, что эта звезда взорвется через 5 млрд лет, а Марс станет лучшим шансом спастись для человечества.
«Расширение нашего Солнца может сделать Землю непригодной для жизни через 10% этого времени (500 млн лет. — РБК)», — написал Маск.
В одной из свежих публикаций предприниматель сравнил колонизацию Марса с освоением Дикого Запада.
В сентябре Маск в ответ на пост, что к Земле приближается астероид размером с футбольный стадион, заявил, что один из таких случаев в будущем может стать последним для Земли.
«Либо станем космической цивилизацией, либо погибнем — вот и все», — заключил тогда самый богатый человек на планете.
В сентябре 2024 года его компания Space X заявила о планах запустить на Марс около пяти непилотируемых космических миссий Starship через два года. Маск пообещал, что в случае успеха первые люди отправятся на Марс уже через четыре года.
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