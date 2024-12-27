Путин выразил Моди соболезнования в связи со смертью экс-премьера Индии
Президент России Владимир Путин направил премьер-министру Индии Нарендре Моди слова соболезнования в связи с уходом из жизни его предшественника Манмохана Сингха, сообщила пресс-служба Кремля.
Глава российского государства отметил, что Сингх был выдающимся государственным деятелем и на всех своих постах многое сделал для экономического развития Индии и продвижения ее интересов на мировой арене.
«Большой личный вклад он внес и в упрочение дружественных отношений между нашими странами, их выведение на уровень особо привилегированного стратегического партнерства», — говорится в телеграмме Путина в адрес Моди.
Сингх скончался 26 декабря 2024 года в возрасте 92 лет.
Президент России добавил, что ему довелось неоднократно общаться с Сингхом. «У нас сохранится самая светлая память о нем», — заверил Путин.
Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким Сингха, а также всему народу Индии.
Манмохан Сингх родился 26 сентября 1932 года. Он получил степень магистра экономики в Пенджабском университете, а затем докторскую степень в Оксфордском университете.
Сингх, занимавший пост министра финансов в период правления премьер-министра Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао (1991–1996), считается ключевым архитектором экономических реформ в республике.
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