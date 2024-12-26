Манмохан Сингх умер 26 декабря в возрасте 92 лет в отделении неотложной помощи AIIMS в Нью-Дели. Он считается ключевым архитектором индийских экономических реформ. Пост премьера Сингх занимал с 2004 по 2014 год

Манмохан Сингх (Фото: Thierry Roge / Reuters)

Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, «герой экономической либерализации» страны, умер в четверг, 26 декабря, в возрасте 92 лет, пишет The Economic Times.

Перед этим его госпитализировали в отделение неотложной помощи AIIMS в Нью-Дели. The Indian Express пишет, что экс-премьеру провели сердечно-легочную реанимацию, но попытки были безуспешными. В AIIMS сообщили, что

Сингх страдал от ряда заболеваний и «внезапно потерял сознание дома».

Сингх, занимавший пост министра финансов в период правления премьер-министра Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао (1991–1996), считается ключевым архитектором экономических реформ, отмечает The Economic Times.

Манмохан Сингх родился 26 сентября 1932 года. Он получил степень магистра экономики в Пенджабском университете, а затем докторскую степень в Оксфордском университете.

Впервые он стал премьером после всеобщих выборов 2004 года, в 2009-м снова занял этот пост. В 2014 году Сингх объявил о своей отставке, после того как партия «Индийский национальный конгресс», которую он представлял, проиграла на парламентских выборах. Он стал третьим в истории независимой Индии премьером по продолжительности пребывания на посту (после Джавахарлала Неру и Индиры Ганди). Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди.

Будучи главой Минфина, Сингх представил проект бюджета на 1991–1992 годы, который должен был подтолкнуть индийскую экономику в направлении либерализации, глобализации и приватизации. Это ознаменовало значительный сдвиг страны в сторону рыночной экономики и проложило путь к быстрому экономическому росту в последующие десятилетия, отмечает издание.

Сингх был членом Раджья Сабхи (верхняя палата парламента) с 1991 года, где был лидером оппозиции с 1998 по 2004 год. В апреле этого года Сингх ушел из парламента.