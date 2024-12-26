Умер экс-премьер Индии Сингх — «герой экономической либерализации»
Бывший премьер-министр Индии Манмохан Сингх, «герой экономической либерализации» страны, умер в четверг, 26 декабря, в возрасте 92 лет, пишет The Economic Times.
Перед этим его госпитализировали в отделение неотложной помощи AIIMS в Нью-Дели. The Indian Express пишет, что экс-премьеру провели сердечно-легочную реанимацию, но попытки были безуспешными. В AIIMS сообщили, что
Сингх страдал от ряда заболеваний и «внезапно потерял сознание дома».
Сингх, занимавший пост министра финансов в период правления премьер-министра Памулапарти Венкаты Нарасимхи Рао (1991–1996), считается ключевым архитектором экономических реформ, отмечает The Economic Times.
Манмохан Сингх родился 26 сентября 1932 года. Он получил степень магистра экономики в Пенджабском университете, а затем докторскую степень в Оксфордском университете.
Впервые он стал премьером после всеобщих выборов 2004 года, в 2009-м снова занял этот пост. В 2014 году Сингх объявил о своей отставке, после того как партия «Индийский национальный конгресс», которую он представлял, проиграла на парламентских выборах. Он стал третьим в истории независимой Индии премьером по продолжительности пребывания на посту (после Джавахарлала Неру и Индиры Ганди). Его преемником стал лидер Индийской народной партии Нарендра Моди.
Будучи главой Минфина, Сингх представил проект бюджета на 1991–1992 годы, который должен был подтолкнуть индийскую экономику в направлении либерализации, глобализации и приватизации. Это ознаменовало значительный сдвиг страны в сторону рыночной экономики и проложило путь к быстрому экономическому росту в последующие десятилетия, отмечает издание.
Сингх был членом Раджья Сабхи (верхняя палата парламента) с 1991 года, где был лидером оппозиции с 1998 по 2004 год. В апреле этого года Сингх ушел из парламента.
Читайте РБК в Telegram.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов