Хинштейн надел военный китель на встречу с жителями Курской области

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Врио главы Курской области Александр Хинштейн надел китель цвета хаки на встречу с жителями. На видео, которое опубликовано в Telegram-канале чиновника, видно, как он разговаривает с людьми. На нем — китель и штаны зеленого цвета. На кителе есть погоны, но без знаков различия. На груди у него — нашивка с фамилией и инициалами.

Встреча проходила в пункте временного размещения беженцев. Там он встретился с семейной парой Владимиром Николаевичем и Варварой Андриановной из деревни Русская Конопелька Суджанского района, рассказал глава области. По словам Хинштейна, они прятались от атак ВСУ в подвале, а спасли их российские военные.