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Технологии и медиа ,  
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Зонд, который впервые «коснулся» Солнца, вышел на связь с Землей

Фото: NASA / Johns Hopkins APL /Steve Gribben / Reuters
Фото: NASA / Johns Hopkins APL /Steve Gribben / Reuters

Космический аппарат Parker Solar Probe, который подлетел на максимально близкое к Солнцу расстояние, вышел на связь с Землей, сообщила пресс-служба Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

По данным организации, 24 декабря зонд приблизился на рекордно близкое расстояние к Солнцу, пролетев в 6,12 млн км от него со скоростью около 690 тыс. км в час. Тогда ученые утратили контакт с космическим аппаратом. Однако через два дня, в ночь на 26 декабря, они получили сигнал от Parker Solar Probe, который означает, что зонд работает нормально.

«Ожидается, что космический аппарат отправит на Землю подробные телеметрические данные о своем статусе 1 января», — говорится в сообщении.

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По информации пресс-службы NASA, это исследование поможет ученым проследить происхождение солнечного ветра и понять, как вещество может нагреваться до миллионов градусов, а частицы — ускоряться до скорости, близкой к скорости света.

Зонд запущен в 2018 году в рамках семилетней миссии по углублению знаний о Солнце, а также для прогнозирования событий космической погоды, которые могут повлиять на жизнь на Земле. Все эти годы он сближался с Солнцем, чтобы в конечном итоге подойти к нему на самое близкое возможное расстояние.

В итоге космическому аппарату удалось впервые войти именно в верхние слои атмосферы светила — так называемую солнечную корону, где температура достигает свыше 1–2 млн градусов Цельсия.

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Солнце Земля NASA космос космический зонд
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