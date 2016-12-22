NASA запустило зонд для изучения Солнца

NASA запустило космический аппарат, который должен приблизиться к Солнцу, не сгореть и передать на Землю ценные данные

Фото: blogs.nasa.gov

NASA успешно запустило космический аппарат Parker Solar Probe, который должен будет подлететь на максимально близкое к Солнцу расстояние. Об этом сообщается в Twitter космического агентства.

Отмечается, что запуск ракеты-носителя Delta IV с зондом был произведен в 3:31 EST (10:31 мск) с космодрома на мысе Канаверал.

Пуск зонда должен был состоятся днем ранее, однако его перенесли из-за нарушения пределов запуска.

Запланировано, что на протяжении семи лет зонд будет сближаться с Солнцем и в конечном итоге подойдет к нему на самое близкое расстояние, которого раньше не мог преодолеть ни один космический аппарат, — на 6 млн км.

Это значительно ближе, чем в 1976 году, когда аппарат Helios 2 приблизился к Солнцу на расстояние в 40 млн км.

Fox News указывает, что стоимость программы составляет $1,5 млрд. Зонд должен выдержать температуру в 1371 градус​ Цельсия. Сделать это позволит специальная оболочка из карбоново-композитных материалов. Внутри аппарата при этом будет комнатная температура, что позволит сохранить приборы.

Предполагается, что в случае успешного завершения программы ученые получат данные, которые улучшат качество работы космических аппаратов и спутников, а также электронных устройств на самой Земле.