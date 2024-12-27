«Известия» узнали о планах Минстроя привлечь иностранные инвестиции в ЖКХ

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Минстрой намерен привлечь часть недостающих 4,5 трлн руб. для модернизации коммунальной инфраструктуры в виде иностранных инвестиций. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на план мероприятий по повышению производительности труда в строительной отрасли.

Согласно плану, ведомство намерено заключить соответствующие соглашения в конце 2025 года. Чиновники также готовы участвовать в межнациональных выставках и форумах участников БРИКС и программы ООН по населенным пунктам UN–HABITAT, пишет издание.

В Минстрое назвали модернизацию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) одним из приоритетов. К 2030 году ведомство рассчитывает построить и реконструировать более 2 тыс. объектов водоснабжения, а также улучшить качество коммунальных услуг для 20 млн человек.

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева отметила, что это довольно непрозрачная отрасль с непредсказуемыми тарифами и постоянно меняющимися правилами игры. По ее мнению, более жизнеспособным вариантом будет, например, привлечение средств от населения за счет выпуска специализированных долгосрочных облигаций.

Осенью в Минстрое заявили, что повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в ряде российских регионов связано как с инфляцией, так и с затратами на ремонт инженерной инфраструктуры, а также с рядом других факторов.

Стоимость некоторых услуг может увеличиться до 25%, если это будет необходимо для организации теплоснабжения, электроснабжения или водоснабжения, заявила и.о. исполнительного директора ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк.