В Минстрое объяснили повышение цен на ЖКУ
Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде российских регионов связано как с инфляцией, так и с рядом других факторов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой России.
Индексация тарифов ЖКУ проводится на основе нескольких показателей. Среди них и состояние бюджетов в регионах, и стоимость ресурсов, и затраты на ремонт инженерной инфраструктуры.
В министерстве уточнили, что тарифы ЖКУ устанавливают субъекты России, а их контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).
Как объяснили в ФАС, предельную планку цен на ЖКУ правительство определяет на федеральном уровне, на основе чего главы регионов устанавливают свои тарифы.
Стоимость некоторых услуг может увеличиться до 25%, если это будет необходимо для организации теплоснабжения, электроснабжения или водоснабжения, сообщила «Известиям» и.о. исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк.
Тарифы ЖКУ могут различаться в регионах, это обусловлено местными бюджетами и уровнем доходов местного населения, добавил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов.
1 июля 2024 года в России впервые за полтора года проиндексировали тарифы ЖКХ, в результате за один день потребительские цены в стране выросли на 0,5%. Величина предельных индексов варьировалась по регионам: от 4 до 15%.
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