 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Минстрое объяснили повышение цен на ЖКУ

В Минстрое объяснили повышение цен на ЖКУ инфляцией и модернизацией
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в ряде российских регионов связано как с инфляцией, так и с рядом других факторов, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минстрой России.

Индексация тарифов ЖКУ проводится на основе нескольких показателей. Среди них и состояние бюджетов в регионах, и стоимость ресурсов, и затраты на ремонт инженерной инфраструктуры.

В министерстве уточнили, что тарифы ЖКУ устанавливают субъекты России, а их контролирует Федеральная антимонопольная служба (ФАС).

В Госдуме предложили вернуться к практике долгосрочных тарифов по ЖКХ
Общество
Фото:Роман Храмовник / ТАСС

Как объяснили в ФАС, предельную планку цен на ЖКУ правительство определяет на федеральном уровне, на основе чего главы регионов устанавливают свои тарифы.

Стоимость некоторых услуг может увеличиться до 25%, если это будет необходимо для организации теплоснабжения, электроснабжения или водоснабжения, сообщила «Известиям» и.о. исполнительного директора Ассоциации предприятий сферы ЖКХ «Объединенный жилищно-коммунальный совет» Ольга Сердюк.

Тарифы ЖКУ могут различаться в регионах, это обусловлено местными бюджетами и уровнем доходов местного населения, добавил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Лябихов.

1 июля 2024 года в России впервые за полтора года проиндексировали тарифы ЖКХ, в результате за один день потребительские цены в стране выросли на 0,5%. Величина предельных индексов варьировалась по регионам: от 4 до 15%.

Выиграйте подписку PRO в Telegram канале РБК

Huawei выпустил первый в мире тройную «раскладушку»

Дилеры спрогнозировали рост цен на машины с октября

В Москве на торги выставили 13-комнатную квартиру за ₽47 млн

SpaceX запустила ракету Falcon 9 с туристами

Крупнейшие в мире компании выплатили рекордные дивиденды

«Гознак» анонсировал дискуссию о необходимости наличных денег к 2030 году

Песков: четких договоренностей о прекращении ударов по энергообъектам не было

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Минстрой повышение тарифов ЖКУ ЖКХ Инфляция
Материалы по теме
Смирнов сообщил об отмене платы за ЖКХ для покинувших Курскую область
Политика
Росстат оценил вклад повышения тарифов ЖКХ в инфляцию
Экономика
В Москве тарифы на ЖКХ выросли на 11%
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 сентября
EUR ЦБ: 100,5 (+0,59) Инвестиции, 10 сен, 17:35 Курс доллара на 11 сентября
USD ЦБ: 91,11 (+0,73) Инвестиции, 10 сен, 17:35
Финразведке предложили скрывать запросы о проверке недвижимостиФинансы, 09:50
Какие 5 карьерных треков компания может предложить HiPo-работнику в IТPro, 09:48
Глава Минтруда сообщил о начале выплат остатков маткапитала в сентябреПолитика, 09:44
Трампа и Харрис поймали на лжи во время дебатовПолитика, 09:36
Алаудинов заявил о взятии нескольких населенных пунктов в Курской областиПолитика, 09:30
В Совфеде предложили запретить субкультуру квадроберовОбщество, 09:24
Дело о теракте завели после схода с рельсов поезда в Белгородской областиОбщество, 09:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Как хакер из Северной Кореи обхитрил экспертов по IT-безопасности СШАPro, 09:10
Украинские власти сообщили о повреждении инфраструктуры в НикополеПолитика, 09:09
Фигурантов дела о гибели туристов в коллекторе обвинили в сокрытии следовОбщество, 09:04
Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую усадьбу на БалтикеБизнес, 09:03
Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва линии электропередачиПолитика, 09:00
«РИА Новости» узнало об обысках в гостинице по делу о теракте в «Крокусе»Общество, 08:59
В Дрездене крупный участок моста рухнул в ЭльбуПолитика, 08:52