Долгожительница из Северной Кореи получила в подарок от Ким Чен Ына стол
Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил северокорейской долгожительнице О Гым Сун стол по случаю ее столетия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В агентстве отметили, что О Гым Сун в течение десятков лет занималась сельскохозяйственной работой.
Долгожительница проживает в уезде Кымья провинции Южный Хамген, добавили в ЦТАК. «Руководящие работники Кымьяского уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — сказано в публикации.
Ранее 100-летняя американка Долорес Швабе из Милуоки рассказала секрет долголетия. По ее мнению, нужно «всего лишь «жить нормальной жизнью» и не стоит слишком усердствовать, «стараясь быть счастливыми». Просто делайте все, что в ваших силах, чтобы помогать другим людям», — добавила Швабе.
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