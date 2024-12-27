Долгожительница из Северной Кореи получила в подарок от Ким Чен Ына стол

Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил северокорейской долгожительнице О Гым Сун стол по случаю ее столетия. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В агентстве отметили, что О Гым Сун в течение десятков лет занималась сельскохозяйственной работой.

Долгожительница проживает в уезде Кымья провинции Южный Хамген, добавили в ЦТАК. «Руководящие работники Кымьяского уездного парткома и односельчане поздравили бабушку и поделились радостью с ее членами семьи», — сказано в публикации.

Ранее 100-летняя американка Долорес Швабе из Милуоки рассказала секрет долголетия. По ее мнению, нужно «всего лишь «жить нормальной жизнью» и не стоит слишком усердствовать, «стараясь быть счастливыми». Просто делайте все, что в ваших силах, чтобы помогать другим людям», — добавила Швабе.