Гусев назвал «впечатляющей» систему защиты от БПЛА в Воронежской области

В Воронежской области действует «зонально-объектовая» системы защиты от беспилотников, которая имеет «впечатляющие» технические показатели. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев на пресс-конференции, сообщает «Время Воронежа».

«Средства защиты расположены и по территории (региона. — РБК), и на объектах внутри. То есть если он (дрон. — РБК) сумел пройти территориальную систему, то его встречает объектовая», — рассказал глава области.

Гусев добавил, что в области «хорошая зенитная группировка и мощная система радиоэлектронной борьбы». Он также отметил, что защитить всю территорию региона «сплошняком» невозможно, поэтому «в большей степени» защищены Воронеж и «объекты на территории области».

В Воронежской области регулярно объявляют опасность атаки дронов. Так, в ночь на 27 декабря Гусев сообщил о приведении в боевую готовность сил противовоздушной обороны из-за угрозы атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В среду, 25 декабря, обломки сбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника зацепили линию электропередачи в одном из районов Воронежской области. Всего тогда над регионом было уничтожено более 20 дронов ВСУ.