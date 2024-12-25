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Военная операция на Украине ,  
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Обломки упавшего в Воронежской области дрона повредили местную ЛЭП

Губернатор Гусев: обломки дрона повредили ЛЭП в Воронежской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Reuters
Фото: Reuters

Части сбитого противовоздушной обороной украинского беспилотника зацепили линию электропередачи в одном из районов Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, всего около самого Воронежа и в двух районах области обнаружено и уничтожено более 20 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«По предварительным данным, пострадавших нет», — отметил Гусев.

В то же время, по его информации, в одном из районов в результате падения обломков повреждена ЛЭП, а в другом районе проломлена кровля частного дома.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Кроме того, в садоводческом товариществе в пригороде Воронежа осколки дронов несильно повредили несколько домов и построек, добавил губернатор.

Он отметил, что на данный момент опасности воздушной атаки больше нет.

Всего, по данным Минобороны, российские средства ПВО за ночь уничтожили 59 украинских беспилотников.

26 из них сбиты над Белгородской областью, 23 дрона — над Воронежской, по три — над Курской, Брянской и Тамбовской, один — над Азовским морем.

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Теги
Воронежская область Александр Гусев дроны ЛЭП Военная операция на Украине
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