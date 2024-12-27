МЧС: двое погибли при столкновении машины с локомотивом в Ставропольском крае

Два человека погибли при столкновении машины с локомотивом на Ставрополье

Два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легковушки с локомотивом без вагонов в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

«В 23:40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов», — отметили в ведомстве.

В управлении МЧС добавили, что схода локомотива с рельс не произошло.

18 декабря двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Кандалакшском районе. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части поезда, пострадали 42 человека, а двое погибли.