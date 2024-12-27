Два человека погибли при столкновении машины с локомотивом на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легковушки с локомотивом без вагонов в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.
«В 23:40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов», — отметили в ведомстве.
В управлении МЧС добавили, что схода локомотива с рельс не произошло.
18 декабря двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Кандалакшском районе. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части поезда, пострадали 42 человека, а двое погибли.
Читайте РБК в Telegram.
Роскомнадзор ответил на вопрос о планах ввода штрафов за VPN
В СПЧ призвали проверить муфтия Москвы за слова о многоженстве
Российский дилер выставил на продажу редкий внедорожник Mercedes
Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика
Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам
В Москве с начала года выросли цены на новостройки всех классов
Какие вина рекомендуют пить сомелье в холодное время года
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов