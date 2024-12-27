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Общество ,  
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Два человека погибли при столкновении машины с локомотивом на Ставрополье

МЧС: двое погибли при столкновении машины с локомотивом в Ставропольском крае

Два человека погибли и еще один пострадал в результате столкновения легковушки с локомотивом без вагонов в городе Светлограде Ставропольского края. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МЧС.

«В 23:40 в оперативную дежурную смену поступило сообщение о столкновении легкового автомобиля с маневровым локомотивом без вагонов», — отметили в ведомстве.

В управлении МЧС добавили, что схода локомотива с рельс не произошло. 

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Фото:Stephane Mahe / Reuters

18 декабря двухэтажный поезд, следовавший из Мурманска в Санкт-Петербург, столкнулся с грузовым составом на станции Княжая в Кандалакшском районе. В результате аварии с рельсов сошли четыре вагона в хвостовой части поезда, пострадали 42 человека, а двое погибли.

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